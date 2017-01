Aktualność z dnia 30-01-2017

Plusy i minusy nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i wynagrodzeniach w JST

Związek Miast Polskich przedstawił swoje opinie o planowanych zmianach w ustawie o ochronie praw lokatorów a także o zmianach w rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych.

Zarząd ZMP na posiedzeniu 20 stycznia w specjalnym stanowisku odniósł się do projektu ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zdaniem ZMP zaproponowane rozwiązania zawierają zarówno regulacje, które wpłyną korzystnie na racjonalne gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym (np. możliwość decydowania przez gminę co do wyboru osób, które mogą dziedziczyć umowę najmu), jak i zapisy, które w efekcie pozbawią gminy możliwości samodzielnego decydowania o nim (np. obowiązek wypłacania odszkodowań właścicielom mieszkań, gdy sąd orzekł o eksmisji wobec lokatorów). W projekcie wprowadzono również zmiany, które w sposób niepełny pozwolą efektywnie zarządzać zasobem mieszkaniowym, takie jak wprowadzenie obligatoryjnie umów na czas oznaczony, co uniemożliwi nabywanie mieszkań na własność przez tych najemców oraz oddawanie lokali do remontu na własny koszt przed objęciem w najem. Przepisy prawa dotyczące gospodarowania tym zasobem – zdaniem samorządowców z ZMP - winny ograniczać się tylko i wyłącznie do wyznaczania generalnych kierunków i ram działania gmin, a JST powinny posiadać swobodę w samodzielnym kształtowaniu lokalnej polityki mieszkaniowej uzależnionej od miejscowych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i infrastrukturalnych oraz własnych możliwości finansowych.

Samorządowcy zrzeszeni w ZMP przedstawiali także szereg uwag dotyczących propozycji MRPiPS w zakresie zmian w wynagrodzeniach w JST. Jak czytamy w stanowisku „proponowana w rozporządzeniu wysokość minimalnych wynagrodzeń od 1 marca 2017 r. skutkować może bardzo wysokim wzrostem kosztów wynagradzania (kilka milionów złotych w przypadku dużego miasta). Zastosowanie nowych zapisów rozporządzenia wymagać będzie wprowadzenia w wielu miastach zmian do istniejących regulaminów wynagradzania, z zachowaniem procedury konsultacji ze związkami zawodowymi. Zdaniem Zarządu Związku Miast Polskich jest to zbyt duża ingerencja projektodawcy w samodzielność gmin w zakresie kształtowania wynagrodzeń, która została przyznana gminom w ustawie o pracownikach samorządowych w 2009 roku.” Stąd apel ZMP o przesunięcie terminu wejścia w życie proponowanych zmian dotyczących podwyższenia minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę (najwcześniej od 1 stycznia 2018 roku) i pilne rozpoczęcie prac nad nowymi zasadami wynagradzania pracowników samorządowych zgodnie z oczekiwaniami miast.

redakcja GSiA