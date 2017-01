Aktualność z dnia 30-01-2017

Zaproszenie na Zgromadzenie Ogólne ZMP

Tegoroczne Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich zaplanowano na 21-22 marca 2017 roku, odbędzie się ono w Serocku w hotelu Narvil.

XXXVIII Zgromadzenie Ogólne ZMP będzie miało w znacznej części charakter statutowy, Zarząd Związku i Komisja Rewizyjna przedstawią sprawozdania ze swej działalności w minionym roku, a delegaci będą dyskutować nad tymi kwestiami. Zostanie też przedstawiony projekt budżetu stowarzyszenia na kolejny rok. W ramach dyskusji programowej delegaci wypracują wnioski do programu działania Związku w roku 2017. Przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Zarządu ZMP. Delegaci zostaną poinformowani o projektach realizowanych przez Związek z udziałem miast, a także o planowanych przedsięwzięciach w ramach obchodzonej przez ZMP w tym roku rocznicy 100-lecia współpracy i partnerstwa miast. Delegaci będą ponadto dyskutować na temat projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Tegoroczne Zgromadzenie Ogólne delegatów do Związku Miast Polskich odbywać się będzie w atmosferze obchodów 600-lecia praw miejskich Serocka oraz 100-lecia współpracy i partnerstwa miast. Więcej informacji o Zgromadzeniu znajduje się na stronie ZMP.

redakcja GSiA