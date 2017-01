Aktualność z dnia 30-01-2017

Samorząd i uczelnie utworzą wspólnie Repozytorium Danych Przestrzennych

Przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin i czterech lubelskich uczelni wyższych (UMCS, KUL, Uniwersytetu Przyrodniczego i Politechniki Lubelskiej) podpisali umowę partnerską o wspólnym dostępie do zbiorów danych przestrzennych i utworzeniu Repozytorium Danych Przestrzennych.

Głównym celem powstania Repozytorium jest swobodny przepływ oraz szybki i szeroki dostęp do materiałów i zasobów wiedzy dotyczącej danych przestrzennych. Forum wymiany danych, może służyć jako baza wyjściowa do prowadzonych przez uczelnie lubelskie badań i prac naukowych. Pozwoli np. na dokładną ocenę potencjału solarnego budynków, do szacowania i lokalizowania miejsc, w których zasadne byłoby montowanie ogniw fotowoltaicznych. Powstanie przestrzeni w środowisku internetowym jakim będzie Repozytorium danych przestrzennych jest bardzo innowacyjnym pomysłem i unikatowym w skali krajowej.

mg, redakcja GSiA