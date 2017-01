Aktualność z dnia 23-01-2017

Zagłosuj na Gdańsk!

Tylko do 10 lutego 2017 r. można głosować w europejskim konkursie organizacji turystycznej o tytuł „European Best Destination 2017”. Gdańsk jako jedyne miasto w Polsce otrzymało nominacje do tego prestiżowego konkursu.

European Best Destination to europejska organizacja turystyczna z siedzibą w Brukseli, powołana do promocji kultury i turystyki w Europie. Co roku portal organizuje głosowania na najlepsze europejskie miasto jako kierunek podróży, na najładniejszy jarmark bożonarodzeniowy, najlepszy kierunek narciarski czy kulinarny w Europie.

Na podstawie badań Eurostatu i danych o aktywności miast w internecie organizacja nominowała w tym roku 20 europejskich miast, najczęściej odwiedzanych przez turystów - takich, które jednocześnie mają bardzo dobrą ocenę w sieci. Znalazły się wśród nich Amsterdam, Berlin, Mediolan, Paryż, Wiedeń, Londyn, Madryt, Budapeszt i Gdańsk - jako jedyne miasto w Polsce. Nominacja dla Gdańska to m.in. wynik odwiedzin ok. 770 tys. gości z całego świata, a średnia ocena z pobytu to aż 8,8/10 punktów.

Aby zagłosować wystarczy wejść na stronę www.europeanbestdestinations.com. Po siedmiu dniach od pierwszego głosowania można oddać powtórnie głos na wybrane miasto. W ubiegłym roku tytuł zdobył Zadar w Chorwacji a dwa lata temu laureatem było francuskie Bordeaux.

Redakcja GSiA